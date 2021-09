Green pass a docenti e personale nelle scuole di Biella, buona la partenza, ma si aspetta la piattaforma

Il grande rientro è previsto per lunedì 13, quando faranno il loro ingresso a scuola anche gli oltre 18.900 tra superiori e iscritti ai comprensivi del territorio. Ma in questi giorni, nelle segreterie delle scuole sono già stati registrati i primi accessi di insegnanti e personale Ata che hanno preso servizio o che devono comunque organizzarsi il lavoro in vista del rientro. E gli stessi presidi, hanno verificato attraverso la app del ministero che chi volesse entrare fosse in regola e sono stati a loro volta <controllati>. Ora si aspetta solo la piattaforma per sveltire le operazioni.

<Per il momento è tutto sotto controllo – spiega il preside del Liceo Sella Gianluca Spagnolo che in questi giorni è anche stato costretto a trasferire la segreteria in Provincia perchè è stato trovato dell'amianto nella scuola e l'Asl ne ha quindi disposto la chiusura - . Il primo giorno ho fatto addirittura io i controlli attraverso la app, ma penso che nei prossimi giorni delegherò anche qualcuno>.

<E' andato tutto bene – racconta la dirigente del Bona e del comprensivo di Valdengo Raffaella Miori - . Tutti in regola, tutti senza commenti e tutti preparati a mostrare il documento che si richiede. Anche io ho provato a scannerizzare un certificato con la app e tutti i giorni sono controllata. Speriamo solo che attivino per l'inizio della scuola la piattaforma perchè allora sì che sarebbe un problema controllare tutti i giorni tutti. Attraverso quel sistema invece, basta una persona che segua le operazioni di verifica>.

E' filato tutto liscio anche per il preside Cesare Molinari del Gae Aulenti: <Qualcuno non sapeva che dopo la prima dose ci vogliono un po' di giorni per avere il certificato, quindi arrivato qui lo abbiamo informato ed è andato a farsi il tampone nella farmacia vicina. Non ci sono stati commenti negativi. Ormai si è detto in tutti i modi come funziona e Biella ha poche persone ancora non in regola. Il sentore è addirittura quello che alcune persone siano state spinte a vaccinarsi proprio per non essere sospese dal servizio>.