Candelo, sospeso il centro vaccinale: torna fruibile il parcheggio per i residenti

“L'ASL di Biella ci ha confermato ufficialmente la sospensione del centro vaccinale a Candelo.Questo significa, come avevo anticipato, che il parcheggio del Centro Le Rosminiane dal 2 settembre torna liberamente fruibile, a disposizione di tutti”. Ad annunciarlo, in una nota sui propri canali social, il sindaco Paolo Gelone che commenta con orgoglio: “Candelo in questi mesi ha offerto un servizio di fondamentale importanza non solo per i cittadini ma per tutto il territorio.Ora il parcheggio torna a disposizione anche dei residenti”.