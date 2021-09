Biella, arrivate due famiglie afghane in fuga dal caos di Kabul

“Sono arrivati proprio stamane (ieri per chi legge ndr), a Biella, due nuclei familiari, che sono stati ospitati in due appartamenti, affidati alla gestione dell’Associazione PaceFuturo di Pettinengo”. La conferma è arrivata direttamente dal Prefetto di Biella Franca Tancredi.

Sono 10, infatti, i profughi afghani fuggiti dal caos di Kabul e giunti ieri mattina in città. “Si tratta di persone che fino all’altro giorno svolgevano la propria attività in Afghanistan collaborando con il contingente italiano – spiega il prefetto Tancredi – Hanno concluso il loro periodo di quarantena in una struttura individuata dalla Protezione Civile regionale a Torino e nei loro confronti si procederà, tra l’altro, all’implementazione del necessario ciclo vaccinale. L’accoglienza assicurata da questa Prefettura, nell’ambito del sistema dei Centri di Accoglienza Straordinaria (CAS), ad oggi esistenti in questa provincia, sarà accompagnata da iniziative finalizzate a favorirne l’integrazione lavorativa e scolastica nel tessuto sociale. I nuclei sono composti da genitori con figli adolescenti di età compresa tra i 10 ed i 18 anni”.

Sono circa 530 i profughi accolti in Piemonte e saranno tutti ospitati nelle strutture a tal fine individuate dalle Prefetture nell’ambito di un apposito Tavolo tenutosi tra i Prefetti di questa Regione. I CAS, ad oggi, costituiscono la modalità ordinaria di accoglienza di tali profughi nelle more delle decisioni di Governo sul rifinanziamento dei progetti SAI (Sistema Accoglienza Integrazione) che vedono protagonisti i singoli Comuni.

“I Comuni di questa Provincia hanno tutti dimostrato grande sensibilità – aggiunge il Prefetto– in primis quelli nel cui territorio insistono i Centri per gli Immigrati”. Poi l’annuncio: “Non è esclusa la possibilità di stipulare accordi di collaborazione, nel quadro della vigente normativa, tra Prefettura e quei Comuni che intendano offrire ospitalità, affidando agli stessi enti la gestione dell’accoglienza con oneri a carico del Ministero dell’Interno, secondo la disciplina del sistema CAS”.