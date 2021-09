Maria Palma e gli scacchi, la campionessa biellese si racconta

Il 28 agosto è stata l’ultima giornata dei Campionati Italiani Giovanili di Scacchi che hanno visto salire sul podio, in prima posizione nella categoria femminile under 19, la campionessa Maria Palma, Woman Fide Master di origini cossatesi.

Maria, raccontaci le tue origini. Come hai iniziato a giocare e quando hai capito che poteva trasformarsi in una professione?

Ho iniziato a 8 anni mentre frequentavo le elementari, avevamo una scacchiera e durante l’intervallo avevo occasione di giocare. Poi, una volta tornata a casa, ho chiesto a mio padre se poteva insegnarmi e da cosa è nata cosa: sono entrata in contatto con il circolo di Valle Mosso e ho iniziato a partecipare ai primi tornei. Il mio primo campionato è stato quello under 8, dove mi classificai quinta, e da lì ho capito che forse ero portata e ho deciso di proseguire.

Cosa consiglieresti a chi intende approcciarsi agli scacchi?

L’interesse è già di per sé uno dei modi migliori per iniziare. Il passo successivo è sicuramente quello di giocare con gli amici o frequentare un circolo, in questo modo si può respirare l’ambiente e capire se piace o no.

Durante il tuo allenamento come curi l’aspetto legato alla concentrazione?

Il mio allenatore mi ha consigliato di fare palestra e potenziarmi a livello fisico. Oltre a questo c’è anche la meditazione, molti grandi maestri lo fanno ed è fondamentale saper mantenere la concentrazione al massimo anche in ambienti rumorosi.

Qual è stata la figura che più ti ha ispirato?

Senza ombra di dubbio Judit Polgar.

Recentemente gli scacchi stanno ricevendo un’attenzione mediatica maggiore che in passato.

La serie TV “La regina degli scacchi” ha riscosso molto successo è vero, e ci sono anche molte figure note del settore attive su piattaforme come Twitch o Youtube. Mi fa piacere che molta gente sia venuta a conoscenza di questo sport. Ovviamente vedere una serie non basta, bisogna giocare per capire.