Gli atleti di Valdigne Triathlon non si fermano mai: a Davos, Empoli e Lodi ottimi risultati FOTO

Fine settimana denso d’impegni per gli atleti di Valdigne Triathlon. Sabato 28 agosto si è svolto, in un clima da tregenda l’appuntamento del prestigioso circuito internazionale “Challenge” a Davos (CH). Clima da tardo autunno/inizio inverno, con temperature rigidissime, tanto che la frazione in acqua è stata annullata per la temperatura troppo bassa e la pioggia incessante.

La gara, diventata un duathlon 10+40+5km invece del previsto 51.5 olimpico, è stata comunque condizionata pesantemente dal meteo inclemente. Tantissimi gli abbandoni, soprattutto la frazione ciclistica ha messo a dura prova la resistenza degli atleti, racconta, il Coach IRONMAN, Stefano Massa “ho disputato più di 600 gare nella triplice, tra cui tanti IronMan full e 70.3 ma mai ho sofferto come oggi, la discesa dai 2.500m del FluelaPass è stata epica, mani, braccia e gambe semicongelate, con una fitta nevicata a 4 km dalla vetta, questa prova l’ho terminata ma più volte ho pensato a ritirarmi, gara veramente chiusa con tanta forza di volontà”.

Per il biellese Stefano Massa, nonostante l’assenza della sua frazione migliore, il nuoto, un ottimo 6° posto di categoria. Finisher anche il veronese Andrea Polito, che da poco sui campi gara del triathlon, ha dimostrato tutto il suo valore terminando una gara difficilissima. A Empoli, a conclusione della settimana del 2° Camp Giovanile , si è svolta la gara di triathlon, con l’ottima organizzazione di Empoli Triathlon. Molti i giovani di Valdigne Triathlon presenti, e i risultati non si sono fatti attendere, per la gioia dei Tecnici e Coordinatori presenti. Otto podi e prestigiosi piazzamenti nella giornata di gare toscane.

Oro (l’ennesimo della stagione) per Gabriele Ferrara tra i Ragazzi, splendidi argenti per Silvia Turbiglio tra le Youth A (per lei ottima la frazione di nuoto) e per Francesca Rondelli tra le Youth B, poi una serie di bronzi: Chiara Gai (esordienti), Erica Pordenon (Ragazze), Giovanni Agrimi e Ludovica Sabbia (Youth A) e per l’arquatese Mirco Pordenon tra gli Youth B. Per i torinesi Marco Turbiglio, Lorenzo Gatti, Alice Col, Filippo Col e Pietro Pieracci piazzamenti di grande rilievo a poca distanza dai podi di categoria.

Molto soddisfatta il Tecnico Maria Angioni: “Sono felice delle gare dei nostri giovani, non pensavo che dopo una settimana così intensa i ragazzi potessero anche ottenere questi brillanti risultati, il lavoro eseguito, grazie alla collaborazione fattiva di Carlo Sabbia, Stefania Russo, Sergio Pordenon e con il supporto di Simona Turchi, ha dato ottimi frutti. Peccato per la nostra Carlotta Freguglia, che a causa di una caduta in bike nel giorno precedente alla gara ha dovuto rinunciare alla stessa, si rifarà con gli interessi molto presto, visto il suo costante impegno”.

A Lodi domenica 29 agosto, è andato in scena l’ormai classico “Memorial Aaron Bertoncini” con la collaudata organizzazione dei volontari di Piacenza Triathlon coordinati da Stefano Bettini. A difendere i colori verde-turchese-oro di Valdigne la biellese Costanza Antoniotti, che reduce da qualche giorno di leggera indisposizione, ha comunque disputato una discreta prova nella gara molto spettacolare degli Youth A con la formula ad Enduro (nuoto-bici-nuoto-bici-corsa), per lei il 4° posto finale. I Giovani e Giovanissimi di Valdigne sono ora attesi per le gare interregionali e nazionali di Biella, Cuneo e Sanremo, per i Senior/Master sono tanti nel mese di settembre gli appuntamenti del calendario nazionale e internazionale.