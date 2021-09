Biella 4 Racing, doppio impegno nel weekend

Le vacanze estive sono ormai alle spalle, e anche per la Scuderia Biella 4 Racing è tempo di riaccendere i motori per i primi appuntamenti del mese di settembre. Si svolgerà infatti venerdì 3 e sabato 4 settembre la 36^ edizione del Rally Città di Torino, dove la compagine Laniera sarà presente con il suo navigatore Fabrizio Rizzo, che torna ad occupare il sedile di destra della Suzuki Swift RA5N targata Alma Racing e condotta in gara da Igor Parracone.

La gara, valida per la Coppa Rally di Zona 1, che prevede per la giornata di venerdì le operazioni di accreditamento e lo svolgimento dello shakedown ed avrà come centro nevralgico la città di Pianezza, si disputerà sabato sui 58,80 chilometri contro il cronometro, mentre saranno 173,60 quelli di trasferimenti. Le prove in programma sono quelle di Monastero, Mezzenile e Col del Lys, da percorrere due volte, inframmezzate da riordini ed assistenza.

“Siamo pronti ad affrontare per il secondo anno consecutivo questo rally”, commenta Fabrizio Rizzo, “un rally che sia a me che ad Igor piace molto! Le prove sono identiche alla scorsa edizione, con l’aggiunta di un riordino nel comune di Viù tra la 2^ e la 3^ prova speciale. Ci siamo posti l’obiettivo di cercare dei tempi e una posizione migliore in classifica rispetto alla passata edizione, vedremo anche in base al meteo. Dopo la bella gara di Asti, torno carico sul sedile di destra, pronto ad accettare la nuova sfida, ma l’importante rimane sempre il divertirsi il più possibile!”.

Domenica 5 settembre invece, tornano a condividere l’abitacolo Paolo Canova ed Arianna Fior, che a bordo della loro Subaru Impreza targata B4R saranno di scena all’Expo e Tour “4 Wheels Lovers”, raduno ludico/dinamico in ricordo dei rallysti Cristian Zonca, Francesco Pozzi e Lele Curto, che avrà come “base” il TecnoParco del Lago Maggiore a Verbania-Fondotoce. Ricordiamo che questi eventi, organizzati dal Team capitanato da Paolo Azzi, hanno sempre come scopo principale la solidarietà e la raccolta fondi per progetti legati al sociale del territorio e non solo. Iniziative lodevoli, oggi più che mai.