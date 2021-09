Mise, Pichetto: “Fondo per attività in crisi passo fondamentale, doveroso rivedere sistema credito"

“Il fondo da 140 milioni attivato dal Mise è un passo fondamentale per aiutare il paese a ripartire. Adesso è altrettanto doveroso concentrare le nostre energie per compiere un ulteriore passaggio per rilanciare il nostro sistema economico : rivedere concretamente il sistema del credito”. E' quanto dichiara il viceministro allo Sviluppo Economico Gilberto Pichetto, in riferimento ai contributi a sostegno delle attività chiuse durante l'emergenza Covid.

"Che l’Italia riesca ad avere il più complicato sistema fiscale è dimostrato dal confronto internazionale", precisa Pichetto. " La difficoltà di adempiere agli obblighi fiscali è essa stessa una tassa in più: dunque bene il fondo attivato dal Mise ma per aiutare ulteriormente le nostre imprese e spingere verso un maggiore recupero è adesso altrettanto doveroso rivedere il nostro sistema del credito. Su questo che dobbiamo concentrare le nostre energie".