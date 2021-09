Un simulatore per la formazione in spazi confinati: S.E.A. all’avanguardia per la sicurezza sul lavoro VIDEO

Un simulatore per la formazione in spazi confinati: S.E.A. all’avanguardia per la sicurezza sul lavoro

S.E.A., l’azienda di Sandigliano specializzata nella formazione professionale in materia di sicurezza sul lavoro, sorprende ancora il pubblico con i suoi metodi didattici innovativi. Per offrire un’esperienza completa, che aiuti il lavoratore a capire concretamente in quali condizioni si potrebbe trovare durante una situazione critica, S.E.A. ha realizzato, di propria inventiva, un simulatore di spazi confinati per lo svolgimento di esercitazioni pratiche.

Gli ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento sono classificati come luoghi di lavoro a forte rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori; per operare in modo sicuro all’interno di pozzi, fognature, cisterne, ecc., il lavoratore ha bisogno di una preparazione mirata e adeguata che lo abitui, a priori, ad affrontare profondità considerevoli, ostacoli ed eventuali formazioni di gas tossici che possono rivelarsi letali durante le fasi operative.

La sicurezza sul lavoro, in questi casi, è quindi indispensabile. La consapevolezza reale di quello che può succedere in una certa condizione è un tassello fondamentale per impedire che l’addetto ai lavori si infortuni mentre è all’opera; e grazie al simulatore di spazi confinati di S.E.A, è possibile provare in prima persona ciò che può accadere e imparare le corrette tecniche di soccorso e di recupero del lavoratore.

Inoltre, per i corsi in itinere, S.E.A. ha allestito un’Unità Didattica Mobile per svolgere l’attività didattica in autonomia o durante i trasferimenti presso la loro sede a Sandigliano (leggi qui).

I prossimi appuntamenti in calendario per i lavoratori in spazi confinati e/o ambienti con sospetto di inquinamento saranno l’8 settembre e 10 novembre 2021. Gli appuntamenti, invece, che interessano i titolari d’impresa (o i rappresentanti dei datori di lavoro) per attività nei medesimi spazi saranno il 7 ottobre e 9 dicembre 2021. I corsi hanno durata di 8 ore.

Il loro motto? “La formazione che non ti aspetti”.

SEA Srl si trova a Sandigliano (BI) in via A. Gramsci, 191

Per info: www.seaformazione.it

Tel. 015 249 3260 – Mail: info@seacommerciale.com