Dal Nord Ovest – Tamponamento tra auto, grosso spavento per due famiglie

Dal Nord Ovest – Tamponamento tra due auto, grosso spavento per due famiglie

Nella serata di ieri, 1° settembre, i Vigili del Fuoco di Arona sono intervenuti a Castelletto sopra Ticino sulla Statale 33 del Sempione per un incidente stradale. La squadra si trovava già nei pressi poiché impegnati su altro intervento a pochi metri dal luogo dell'incidente.

Si trattava di un tamponamento tra due auto: coinvolte sei persone, tra cui due famiglie ciascuna con un bambino. Traumi apparentemente lievi per gli adulti, illesi i bambini. Tutti trasportati per controlli presso ospedale di Borgomanero. Si è provveduto a mettere in sicurezza le auto e a presidiare il luogo dell'incidente fino alla loro rimozione con il ripristino delle condizioni di sicurezza. Sul posto anche due ambulanze di cui una medicalizzata e i Carabinieri di Arona, Gattico e Castelletto.