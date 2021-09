Ancora senza esito le ricerche dell'escursionista disperso in Valle Gesso

Le ricerche dell'escursionista disperso in Valle Gesso (Cn) sono proseguite tutto il giorno, purtroppo senza esito. Le squadre a terra del Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese hanno battuto i sentieri che conducono al bivacco Moncalieri, i collegamenti con i rifugi della zona e le tracce di sentiero che risalgono verso la cima del Monte Gelas e del Passo delle Finestre. Le perlustrazioni sono state compiute anche in ampi tratti fuori sentiero nei valloni di Pantacreus, della Siula, della Maura e di Finestra. Nei rari momenti in cui il meteo ha concesso delle aperture e delle schiarite sono state effettuate delle ricognizioni con l'elicottero dei Vvf in tutta la zona. Le ricerche riprenderanno domattina anche se il meteo al momento non prevede condizioni favorevoli. Oggi sono stati impegnati decine di soccorritori tra Soccorso Alpino e Speleologico Piemontese, Vigili del Fuoco e Soccorso Alpino della Guardia di Finanza.