Tamponamento tra due auto, una persona finisce in ospedale (foto di Studio Fighera per newsbiella)

Ennesimo incidente stradale sulle strade biellesi. Nel primo pomeriggio di oggi, 2 settembre, si è verificato un tamponamento tra due auto per cause da accertare in prossimità del semaforo, posizionato a pochi passi dall’entrata per l’Obi Biella di Ponderano.

Dalle prime informazioni raccolte, una persona sarebbe finita in ospedale. Sul posto la Polizia e gli agenti della Locale, insieme ai sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco.