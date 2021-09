Biella, operazione di Polizia Giudiziaria al Carcere: ritrovati 7 telefonini e 2 tablet

Ancora una volta la Polizia Penitenziaria di Biella mette a segno una brillante operazione di polizia giudiziaria, trovando ben 7 telefonini e 2 tablet! Nella serata del 31 agosto ignoti hanno lanciato dal lato della Città Studi un pacco, messo prontamente sotto il controllo dei mezzi di riscontro che ne hanno evidenziato la presenza del prezioso contenuto: telefonini e tablet nuovi di ultima generazione con rispettive schede telefoniche.

Inutile dire che gli oggetti rinvenuti sarebbero serviti alla popolazione detenuta per potersi mettere in contatto con l’esterno, in barba alle regole intramurarie! Questo però non è sfuggito agli occhi attenti del personale che prontamente ha recuperato il tutto. Grazie all’acume dei colleghi in servizio nella serata del 31, si è potuto mettere a segno un altro duro colpo contro l’illegalità.

“La Segreteria Generale, unitamente ai suoi Segretari Regionali, si complimentano ancora una volta con tutto il Personale di Polizia Penitenziaria che ha portato a segno un’operazione di polizia giudiziaria, guidata dal Comandante di Reparto – spiegano dall'ufficio stampa della Sinappe – Auspichiamo che l’Amministrazione penitenziaria dia un riconoscimento formale a tutti i poliziotti che nell’ultimo periodo hanno evitato intrusioni di telefoni, sostanze stupefacenti ed altri oggetti non consentiti di rilevanza per la sicurezza intramuraria”.