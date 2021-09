Ronco Biellese, la biblioteca si trasferisce nell'ex ambulatorio

La biblioteca di Ronco Biellese avrà una nuova sede.

Si tratta della casetta posta vicino alla casa di riposo dove, fino a luglio scorso, si trovava l'ambulatorio. “Da inizio luglio – spiega il sindaco Carla Moglia – l'ambulatorio si è trasferito nei locali ex Lilt siti in centro paese ed intitolati a Giuseppe Angelico. La famiglia Angelico, che ringrazio di cuore, ce li ha concessi in comodato d'uso gratuito: una struttura caratterizzata da spazi attrezzati e ben arredati, con una segreteria, un’ampia sala, ambulatorio e bagno attrezzato per disabili”.

“Quindi – continua il primo cittadino – sono in corso lavori di adattamento dell'ex ambulatorio, dove abbiamo intenzione di riaprire la biblioteca e renderla più fruibile, tenuto conto che il precedente spazio, causa covid, è stato utilizzato per aule scolastiche. Intanto quest'estate, visto che i libri sono custoditi in luogo adatto, l'attività della biblioteca è proseguita: sono stati acquistati e catalogati nuovi libri, con possibilità di prenotarli via mail, whatsapp o sulla app MyRoncoBiellese, e con un gruppo di volontari che li porta a domicilio”.

In tema di volontari, nell'ultimo consiglio comunale di giugno, l'amministrazione ha approvato un nuovo regolamento per le persone che danno disponibilità per la comunità. “Questo regolamento di amministrazione condivisa - dichiara il sindaco Moglia - riguarda ogni servizio come, ad esempio, la pulizia delle aiuole e la verniciatura delle panchine”.

Nell'ultimo consiglio altre importanti decisioni, come precisa il primo cittadino: “Allo scopo favorire la ripresa delle attività economiche non chiederemo alcun canone per l'occupazione suolo pubblico, ed abbiamo stanziato 15 mila euro per contenere l'aumento della tariffa rifiuti. Inoltre, continueremo a farci carico della maggiore spesa per servizio mensa scolastica e retta dell'autobus, e abbiamo ridotto le rette del micronido grazie alla Fondazione Asilo, che ringrazio per collaborazione e disponibilità. Infine, abbiamo approvato una variazione di bilancio, stanziando 6 mila euro per acquistare porte scorrevoli necessarie a ricavare almeno due aule in più nell'edificio che ospita scuola primaria e secondaria di primo grado, oggi sovradimensionate”.