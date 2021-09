La curiosa impresa di Elisa Scarlatta e Marco Macchieraldo sulla salita per Oropa

Insolita impresa per la blogger Elisa Scarlatta e la guida escursionistica Marco Macchieraldo “Il Macchie”, che il 1 settembre hanno percorso l’iconica salita che da Biella porta ad Oropa con biciclette d’epoca.

In sella a due mezzi che hanno fatto la storia del territorio, una Graziella rosa e una bici “di servizio” multifunzione, utilizzata dal panettiere come dal fioraio o dal postino, i due amici si sono avventurati nella strada teatro di straordinarie imprese ciclistiche come il Giro d’Italia, per la quale è diventata la "Salita Pantani”, la Gran Fondo Prealpi Biellesi, e protagonista di una puntata del programma Sky “Salite da Incubo”, percorsa dallo scalatore in carrozzina Luca Panichi e da numerosi pellegrini diretti al Santuario.

L’idea, nata per gioco, è stata quella di rivivere una situazione quotidiana del passato, quella di affrontare una strada che dai 420m slm di Biella porta ai 1159m slm di Oropa in 13.5km, con biciclette che non hanno nulla a che vedere con quelle utilizzate solitamente dai due ciclisti. Una nuova sfida alla quale hanno risposto con entusiasmo e tanta forza nelle gambe. Le vecchie biciclette più pesanti e senza la tecnologia di quelle attuali, hanno avuto la meglio sulla parte più ripida, 13% di pendenza, e i due si sono ritrovati a spingerle per alcuni tratti, percorrendo il tragitto in circa 2 ore e mezza. Hanno rinunciato anche ad integratori e scorte, approfittando della lentezza del viaggi. Nel clima di assoluta allegria che “Il Macchie” sa creare, Elisa Scarlatta ha potuto far notare ai suoi follower come la nostra valle sia ricca di aspetti caratteristici, natura, storia e molto altro, attuando una vera e propria promozione del territorio tramite i suoi canali social. Ma le avventure non si fermano qui, l’idea è quella di proseguire l’esperienza per le altre 5 valli del Biellese.