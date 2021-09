Occhieppo Inferiore, inaugurato il nuovo ambulatorio socio-infermieristico FOTO

L’inaugurazione del nuovo ambulatorio di Occhieppo Inferiore, svoltasi mercoledì 1° settembre, è stata una cerimonia molto sentita e partecipata. Intorno alle 17 i cittadini si sono radunati in via Aporti 7 dove la prima cittadina Monica Mosca ha tagliato il nastro davanti all’ingresso della struttura. Presente alla cerimonia anche la direttrice dell’ASL di Biella Barbara Bragante, i rappresentanti di IRIS e il vice prefetto vicario Davide Garra.

Il progetto è nato nel 2019 quando la giunta, ascoltando le richieste dei cittadini, ha preso accordi con l’ASL per creare un servizio che fosse più accessibile e comodo: “Abbiamo concordato con il Comune di mettere a disposizione i nostri infermieri ogni due settimane – dichiara Bragante – in modo da poter essere più vicini al territorio e ai suoi abitanti”. L’intenzione è quella di trasformare il nuovo ambulatorio in una struttura polifunzionale di assistenza: “Per noi è fondamentale il fattore accoglienza – racconta Mosca – perché non vogliamo riprodurre un modello di medicina asettica e fredda in cui era presente la sola componente medica”. Infatti, la nuova struttura vuole andare oltre: “Il nostro obiettivo è quello di far entrare la persona in un ambiente che la faccia sentire a proprio agio e la rassereni”.

Le idee per il futuro non mancano e hanno tutte il loro centro di gravità nella componente sociale del progetto: “Abbiamo in mente di mettere a disposizione il nostro ambulatorio a medici professionisti, ci piacerebbe ad esempio ospitare un pediatra almeno una volta a settimana”. Per quanto riguarda il piano superiore della struttura Mosca ha spiegato: “Principalmente sarà dedicato alla Protezione Civile ma vorremmo mettere a disposizione una stanza per i giovani che hanno sofferto il periodo del Covid, grazie al consorzio Iris con cui stiamo pensando di creare dei progetti ad hoc”.

La struttura, di proprietà del Comune, è stata interamente ristrutturata con fondi comunali pari ad una spesa di 50.000 euro. L’arredamento dell’ambulatorio infermieristico è stato un omaggio alla popolazione da parte della Sindaca Mosca, mentre i mobili della sala d’aspetto sono stati acquistati dall’amministrazione comunale. Il servizio sarà solo su prenotazione, per meglio gestire provette ed altro materiale medico. L’ambulatorio sarà attivo dal 10 settembre, giorno in cui saranno effettuati i primi prelievi alle persone che si saranno prenotate inserendo l’impegnativa nella cassetta delle lettere posizionata all’esterno, entro martedì 7 alle ore 12.È intenzione dell’amministrazione comunale intitolare l’ambulatorio ai fondatori di Emergency Teresa Sarti e Gino Strada, per la quale si è in attesa dell’autorizzazione del Ministero.