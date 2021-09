Sospese le prese di servizio per i supplenti anche nelle scuole del Biellese

Qui di seguito riportiamo un comunicato della Flc Cgil Biella.

<Ieri pomeriggio sono stati pubblicati gli esiti delle operazioni di nomina dei docenti dalle Gps, graduatorie provinciali per supplenze. Fin da subito ci siamo accorti che qualcosa non andava. Le prime segnalazioni pervenuteci ci avevano portato a concludere che non si trattava di problemi isolati ma di un vero e proprio "gap" del sistema informatico nazionale elaborato dal ministero. Dobbiamo dirlo senza giri di parole. Non si è trattato di qualche piccolo errore isolato (una mancata precedenza per 104, una mancata riserva) che, da semplice sassolino si è trasformato in una valanga. No. Il tutto è stato un colossale flop! Non sono state applicate nemmeno le regole più elementari delle operazioni di nomina! Non è stata data la priorità agli specializzati sul sostegno a chi specializzato non è, non si è data la priorità alla II fascia Gps, non si è data la possibilità di completare a chi ha preso uno spezzone. Errori madornali insomma. A un non addetto ai lavori potremmo dire, per capirci, che il fantomatico sistema non è stato nemmeno in grado di applicare l'ordine alfabetico. A fronte di questo, preso atto del problema abbiamo immediatamente contattato i funzionari dell'Ust (che ringraziamo per la loro disponibilità e tempestività) che hanno sospeso le prese di servizio. Le operazioni sono di fatto annullate e, non appena il sistema informatico ministeriale sarà sistemato, le operazioni dovranno essere integralmente ripetute. Non sappiamo dare notizie riguardo ad eventuali prese di servizio già effettuate. Queste sono sospese e solo a fronte delle nuove operazioni sapremo dire se e come dovranno essere ripetute>.