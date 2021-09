Siamo figli di una Regina, gli articoli e il video della V° Centenaria Incoronazione di Oropa

Siamo figli di una Regina e il popolo biellese si è stretto attorno alla sua sacra effigie. Giornata storica a Oropa per la V° Centenaria Incoronazione della Madonna. Fedeli, giovani, istituzioni, forze dell'ordine, volontari: tutti presenti per una cerimonia che avviene ogni 100 anni. Nei cuori della comunità resterà indelebile il momento della posa e del manto sulla statua della Madonna in un silenzio irreale ma dal profondo significato spirituale nel piazzale della Basilica Superiore.

Una pagina di storia che ha visto tra i protagonisti tutto il clero biellese, tra cui il rettore del Santuario, don Michele Berchi, ancora emozionato a pochi giorni dal termine della celebrazione: “Un giorno che non dimenticheremo mai. Tanto atteso e celebrato con profonda spiritualità. Sono rimasto colpito dalle parole del Santo Padre che ci hanno fatto sentire parte della Chiesa universale. Un abbraccio di cui abbiamo avvertito e sentito l'inconfondibile calore. Inoltre, ho provato profonda commozione nel vedere la gratitudine e il fervore religioso dei fedeli presenti, grati e devoti alla Madonna. Volti che non dimenticherò mai”.

Per la cerimonia dell'Incoronazione il quotidiano Newsbiella ha voluto preparare un video celebrativo, tra scatti e brevi filmati della giornata entrata negli annali di storia.

Ecco i momenti clou della giornata:



I sindaci biellesi in posa prima dell'Incoronazione

L'ingresso del clero in Basilica Superiore

L'omelia del Cardinale Giovanni Battista Re

Battista Re inginocchiato di fronte alla Madonna

La posa della corona sul capo della Madonna

La Madonna ritorna dentro la Basilica Superiore

Le foto dell'intera giornata