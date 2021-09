Lutto nel mondo dello sport per la morte di Franco Bessi

Cordoglio nel mondo dello sport e della scuola per la morte di Franco Bessi, all'età di 72 anni. In carica come professore di educazione fisica alle medie di Vigliano, ex carabiniere, Bessi era stato anche presidente del Panathlon Biella per due mandati. <Ci lascia un grande uomo, un bel presidente, una bella persona, di una correttezza unica>, così lo ricordano gli amici.