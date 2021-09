Cantieri scuole di Biella: interventi alla Marconi, all'Ada Negri, alla Pietro Micca e al Cpia

Mentre è in dirittura di arrivo il maxi cantiere da 1,7 milioni di euro che ha visto il completo restyling della media Marconi, altri piccoli interventi interesseranno a breve altri plessi della città, l'elementare del Piazzo, la Pietro Micca e il Cpia.

In particolare, alla media in via Addis Abeba, il cantiere aperto da oltre un anno dovrebbe chiudere entro la fine del 2021. Il lavoro svolto è stato imponente: resta da ultimare una facciata, la palestra e gli ultimi ritocchi per eliminare alcune infiltrazioni. Il cantiere sarà concluso senza alcun disagio per lo svolgimento dell’attività didattica. Tra gli interventi che sono stati fatti c'è la sostituzione dei serramenti, delle luci, la tinteggiatura degli ambienti interni, la posa del cappotto esterno e del nuovo tetto con isolamento nella palestra e nelle aule zona-Ovest, la fornitura e la posa degli scambiatori di calore nelle aule e lavori di adeguamento delle centrale termica.

A breve è invece in programma un intervento all'elementare Ada Negri del Piazzo, dove si segnala una perdita dalle tubazioni dei locali adibiti a uso mensa. Sono poi in corso delle verifiche all'elementare Pietro Micca, dove le piogge estive hanno provocato delle infiltrazioni. Manutenzioni in corso, sempre per alcune infiltrazioni, anche nelle classi del Cpia di via Ivrea, dove sarà garantita la regolare partenza delle lezioni a partire dall’1 ottobre.

Si stanno infine valutando, a seguito delle indicazioni giunte dalla direzione didattica, provvedimenti per ridurre la velocità dei veicoli all’uscita delle elementari XXV Aprile, lungo via Gamba a Chiavazza.