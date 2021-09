Amianto al Liceo Sella di Biella: gli studenti chiedono soluzioni chiare in tempi brevi VIDEO

A parlare della situazione del Liceo Sella chiuso per la presenza di amianto nelle piastrelle che si sono sollevate per via delle forti piogge di luglio che hanno provocato allagamenti all'interno dell'edificio di via Addis Abeba, sono ora i ragazzi. Quello che chiedono ai microfoni della nostra redazione sono certezze, ma anche di poter svolgere le ore di laboratorio in presenza. E mentre i professori e il personale scolastico in generale stanno facendo il trasloco del materiale dall'edificio, oggi il preside Gianluca Spagnolo parlerà con i suoi colleghi per vagliare nuove ipotesi su dove sistemare le aule che ancora non hanno trovato uno spazio.