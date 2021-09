All'Oasi Zegna arriva la StarsBox, la casetta con tetto apribile per ammirare il cielo stellato

Dormire sotto un cielo stellato con tanto di letto, posizionato all'interno di una casettina in legno con tanto di tetto apribile. È l'iniziativa che ha pensato l'Oasi Zegna con la nuovissima StarsBOX che permette di vivere un’esperienza unica a contatto con la natura incontaminata dell'alta Valsessera.

La struttura è situata a Montecerchio a 1.500 metri di altitudine, in prossimità dell'agriturismo e del pascolo Moncerchio, a fianco della Baita Cesira. “Nel 2021 in questo paradiso arriva anche StarsBOX per permettere a chi visita l’oasi di godere delle notti buie e stellate e vivere a pieno questa esperienza di natura a 360 gradi – spiegano dalla pagina Facebook dell'Oasi Zegna - Siamo fieri di aver portato il nostro marchio in questo luogo di grande vocazione ambientale”.