Si cercano testimoni di un incidente a Biella il 29 agosto. Un lettore chiede aiuto

domenica scorsa, 29 agosto alle 18, sono caduto dalla bicicletta per non impattare con un’auto che non mi ha dato precedenza ed ho subito danni fisici non lievi (piccola frattura alla mano dx, braccio sinistro fortemente dolorante per lesione muscolare o tendinea, incrinatura costole). Sono riuscito a prendere il numero di targa dell’auto, ma servirebbero dei testimoni che in quel momento, confuso e dolorante, non ho pensato di fermare.