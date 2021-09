Perosino-Verzoletto con il Fondo Edo Tempia al Rally 1000 Miglia

Il solo nome rievoca la storia dello sport dei motori in Italia: il rally 1000 Miglia, con partenza e arrivo a Montichiari e un percorso sulle strade della provincia di Brescia, la nuova sfida per Patrizia Perosino e Veronica Verzoletto nel Campionato italiano rally. La affronteranno sulla Skoda Fabia R5 della scuderia P.A Racing e con il logo del Fondo Edo Tempia in bella vista su tuta e carrozzeria, per promuovere come fanno ormai da tre stagioni il sostegno alla ricerca sul cancro al seno.

L'equipaggio biellese, madre e figlia, allestirà anche la solita postazione nel paddock, dove verranno distribuiti materiale informativo e gadget legati al progetto 3Tx3R, che i laboratori di ricerca medica del Fondo stanno portando avanti per trovare metodi di diagnosi più accurati e terapie più efficaci per il tumore alla mammella triplo negativo. Perosino-Verzoletto prenderanno il via con il numero 27, a caccia di punti per tentare il bis nella classifica femminile del campionato italiano, già vinto nel 2020. Dopo la superprova speciale alle 16,30 di venerdì per scaldare i motori, la gara si completerà sabato 4 settembre con altri sei tratti cronometrati.