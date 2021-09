Rivoluzione della Regione in autunno delle agenzie formative, ne parla l'assessore Elena Chiorino

Dopo l'articolo <provocazione> dei giorni scorsi (leggi qui), proseguiamo il nostro viaggio nel mondo del lavoro per cercare di capire il perchè di questa situazione così difficile, il perchè si faccia fatica a trovare persone che accettino un impiego come cameriere, piuttosto che come pizzaiolo od operaio. Il nostro obiettivo è fare una serie di riflessioni con personaggi politici, ma anche imprenditori, ma non solo. E il nostro primo appuntamento è con l'assessore regionale biellese al Lavoro e alla Formazione professionale Elena Chiorino, che nella sua intervista spiega come Palazzo Lascaris stia immaginando di mettere mano a questo mondo lavorativo <post Covid>, attraverso una serie di azioni tra le quali una rivoluzione nel settore della formazione.

Per l'assessore regionale biellese al Lavoro e alla Formazione professionale Elena Chiorino, la situazione che il Biellese ma non solo, sta vivendo, è una combinazione di più fattori tra i quali c'è il reddito di cittadinanza. <Un conto è il reddito di cittadinanza, una misura che non doveva nemmeno essere creata e che si deve cercare di abolire quanto prima in quanto crea distorsioni nel mondo del lavoro. E l'altro un sostegno a una persona che non può lavorare magari per le sue condizioni di salute, che a questo punto va aiutata>. A questo proposito l'assessore ha già preso contatti con più imprese, per strutturare insieme a loro tutti quei corsi e quelle tipologie di corsi finalizzati poi all'assunzione dentro alla stessa azienda, proprio perché risponda alle sue esigenze. Un progetto importante che entrerà nel vivo in autunno e coinvolgerà anche le agenzia formative, che a loro volta vedranno una rivoluzione nella loro organizzazione, nel senso che le migliori saranno valorizzate. <Il nostro obiettivo - spiega l'assessore - , è “premiare” a 12 mesi dalla fine dei corsi, quelle che hanno permesso di trovare lavoro. Si farà insomma riferimento al dato occupazionale che seguirà al termine del percorso di formazione>.

Che dire degli extracomunitari che lavorano, fanno straordinari quando serve senza fare storie, mentre tanti, forse anche troppi italiani fanno fatica ad accettare le condizioni imposte dal datore di lavoro? C'è dietro la famiglia? Per l'assessore illuminante è a questo proposito il libro “Società signorile di massa” di Luca Ricolfi, che sostiene che in Italia c'è più gente che non lavora di quella che lavora. <Non mi scandalizzo che un giovane sceglie di andare a lavorare fuori dall'Italia, è legittimo – conclude l'assessore - . Ma è compito della politica creare le condizioni affinché possano scegliere liberamente se andare via o restare qui. Ma deve essere una scelta non devono trovarsi con le spalle al muro>.