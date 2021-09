Anna Pisani, con il gruppo di opposizione SiAmo a Gaglianico, all'attacco del Comune su centri estivi, soggiorni marini e nido

Al centro dell'attenzione dei consiglieri di minoranza Anna Pisani, Renato Pegoraro e Claudio Zaninetti, ci sono i centri estivi comunali, per il gruppo <un clamoroso flop>. <Le famiglie interessate al progetto – scrive in un'interrogazione Anna Pisani assieme a Pegoraro e Zaninetti - non ricevendo in tempo utile dal Comune, ovvero nei mesi di aprile e maggio, comunicazioni in merito all'organizzazione dei centri in questione, hanno iscritto i loro bambini altrove; in quei comuni limitrofi in tal senso virtuosi, che si sono attivati entro tempi ragionevoli. Circostanza questa che avrebbe generato anche disagi nell'organizzazione famigliare per tutte quelle famiglie di lavoratori, che necessitano di affidare i propri bambini durante il periodo estivo.

Nel mirino della minoranza anche i soggiorni marini: <Per timore della pandemia, come spiegato dall’assessore al bilancio, il comune di Gaglianico non ha avuto la capacità di organizzare i soggiorni estivi, a differenza dei comuni limitrofi>.

C'è poi il Documento di programmazione triennale per gli anni 2020-2022, che per l'opposizione: <non annovera alcuna scelta strategica né opere di investimento, prioritarie per l'accrescimento della qualità della vita in seno alla nostra comunità. E' risultato un ‘copia incolla’ di quello precedente, con evidenti incongruenze di date e progetti relativi ad anni precedenti>. In ultimo, a preoccupare il consigliere Anna Pisani è l’ipotesi, sempre contenuta nel documento di programmazione di affidare l’organizzazione dell’asilo aido a una cooperativa.