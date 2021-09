Passeggiata a Villa del Bosco con 7 tappe all'insegna dei sapori

7 tappe enogastronomiche in programma per riscoprire i sapori e le bellezze di Villa del Bosco. Questo il programma di “Pranzo...A spass par Vila”, l'iniziativa realizzata dall'Associazione Sportiva di Villa del Bosco che andrà in scena domenica 5 settembre alle 11 con un aperitivo di benvenuto.

A seguire altri punti gustosi da assaporare in compagnia per un percorso dalla lunghezza massima di 6 chilometri circa. Si consiglia l'utilizzo di una calzatura comoda ed è obbligatoria la prenotazione entro domani, 2 settembre. Per info e prenotazioni: 340.5643800 o 339.1782081.