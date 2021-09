(E)state a Oropa, sabato l’escursione sul Sentiero dei Faggi

La Riserva Regionale del Sacro Monte di Oropa si estende per circa 1540 ettari localizzati nella media ed alta valle. Luogo ideale per un turismo naturalistico attivo in un'ottica di sostenibilità sociale, ambientale, culturale ed economica, la Conca offre numerose possibilità di attività outdoor.

Il programma prevede escursioni tematiche gratuite, per conoscere storia, natura e tradizione dell’Area protetta. Durante le escursioni si effettuano osservazioni botaniche, si scoprono alcuni aspetti della geologia della Riserva, della vita degli animali che la abitano e del passato dell'uomo.

Sabato 4 settembre - Escursione sul Sentiero dei Faggi

Escursione breve per famiglie che vogliono avvicinarsi all’ambiente di montagna. ore 10:00 - Ritrovo presso pensilina Piazzale Funivie di Oropa. Grado di difficoltà: T/E Dislivello: 190 m circa (Prenotazione obbligatoria, vedi sito web: www.gboropa.it/News/Primopiano/Estate21.htm)

LABORATORI E VISITE GUIDATE

Il mese di settembre, il Giardino Botanico sarà aperto il sabato e festivi dalle ore 10:00 alle ore 18:00 con orario continuato. (vedi sito web: www.gboropa.it/Giardino/Programa.htm) Scuole, Centri Estivi e Gruppi organizzati potranno sempre chiedere informazioni per le visite in altri giorni e orari prenotaando al: tel. 015.2523058

Domenica 5 settembre ore 15:00 – Laboratorio POLLICIni VERDI: L’albero di Munari ed i suoi abitanti

A causa dell’emergenza sanitaria (come già nel 2020) si sono dovute prevedere delle cautele e procedure per garantire il rispetto delle norme di distanziamento e quindi è necessaria la prenotazione e la limitazione a 7 partecipanti a laboratorio. (Prenotazione obbligatoria, vedi sito web: http://www.gboropa.it/Giardino/Prenotazioni.htm )

Laboratorio creativo in cui si scoprirà come gli alberi possano essere ricchi di biodiversità costruendo il proprio albero e prendendo spunto dal testo di Bruno Munari “Disegnare un albero”, per poi personalizzarlo e popolarlo con le più varie forme di vita, non solo animali, ma anche funghi e piccole piante… come ricordo dell’esperienza ci si porterà a casa non solo l’albero ricco di biodiversità ricostruito, ma anche una piccola piantina da coltivare…

Vi aspettiamo!

Prossimamente: Parte il Corso di avvicinamento alla Micologia

Info/Prenotazioni

(015)2523058 - (331)1025960

info@gboropa.it www.gboropa.it