A Pollone va in scena l'incontro con l’autore Enzo Mersi e le sue poesie "L'Ispirazione è Nascere Ogni Giorno”

Proseguono gli appuntamenti culturali organizzati da Pro Loco e Biblioteca Benedetto Croce di Pollone. È stato organizzato per venerdì 3 settembre alle 21 l'incontro in piazza Delleani con Enzo Mersi, autore del libro “L’ispirazione è… Nascere Ogni Giorno”, nella quale attraverso poesie ed immagini racconta le emozioni provate durante le sue escursioni in montagna.

Specializzato nelle corse in montagna, Mersi trascrive le sensazioni che il Creato gli trasmette durante i suoi allenamenti solitari. A coordinare l’evento ed intervistare l’autore, Mauro Benedetti direttore di Newsbiella.it accompagnato da Daniela Vittino nella lettura delle poesie.