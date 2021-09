A Palazzolo Vercellese si corre la quarta edizione del trofeo San Caio

Torna il podismo a Palazzolo Vercellese con la quarta edizione del trofeo San Caio, manifestazione podistica non competitiva dedicata ad adulti e bambini. Due I percorsi previsti sia per I minori di 12 anni, di una lunghezza complessiva di 1,37 km, sia per gli adulti con un tracciato da percorrere due volte per un totale di 5,5 km. Il ritrovo è alle 18 in Piazza Giovane Italia ed è prevista una quota di iscrizione pari a 5 euro e il ritiro dei pacchi di gara, mentre alle 19:00 è fissata la partenza degli Under 12. A seguire, alle 19:45 è il turno degli adulti, una volta terminata la gara ci sarà la premiazione finale che assegnerà riconoscimenti individuali e ai gruppi più numerosi.

Come sempre è prevista la collaborazione di un folto gruppo di volontari che presidieranno il tracciato mentre l’organizzazione fa appello ai partecipanti per quanto riguarda le disposizioni in materia anti-contagio, ovvero: - Compilazione certificazione anti covid, mantenere il distanziamento interpersonale, mascherina nei pressi della partenza, e sino a 500 m dallo start. - Obbligo di indossare la mascherina protettiva durante le procedure di allineamento in griglia di partenza, mantenendola per m 500 dallo start ufficiale della batteria e riponendola in posizione agevole, senza gettare alcun dispositivo di protezione individuale su sedime pubblico; - Obbligo di indossare la mascherina protettiva al superamento della linea di traguardo, mantenendola per il post-gara e per il cerimoniale. Per ulteriori informazioni consultare il portale istituzionale del comune di Palazzolo Vercellese (www.comune.palazzolovercellese.vc.it).