Tamponamento tra furgone e auto a Cerrione, ferite lievi per un 82enne

Per cause da accertare si è verificato ieri pomeriggio un tamponamento tra due veicoli lungo la Provinciale 143 nel territorio di Cerrione. A rimanere coinvolti un furgone e un’auto: il conducente di quest’ultimo mezzo, un uomo di circa 82 anni, è rimasto leggermente ferito ed è stato trasportato in codice verde al Pronto Soccorso dal personale sanitario del 118. Sul posto anche i Carabinieri per i rilievi del caso.