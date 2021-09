Tragedia straziante a Cossato e dolore immenso per una giovane vita spezzata prima del tempo

Aggiornamento ore 20.45

È in fase di accertamento la dinamica dello spaventoso incidente stradale avvenuto nella prima serata di oggi, 1° settembre, all’incrocio tra via Castelletto Cervo e via Milano. A scontrarsi un’auto condotta da una donna di circa 28 anni e una moto guidata dal giovane di circa 18 anni che ha tragicamente perso la vita.

In questo momento stanno operando i Carabinieri delle Stazioni di Cossato e Mottalciata per la raccolta dei rilievi di rito. Informato dell’accaduto, il magistrato avrebbe disposto la traslazione della salma presso l’obitorio per un successivo esame autoptico. Sul posto anche i familiari e gli amici della vittima: la scena è a dir poco straziante e il dolore immenso per una giovane vita spezzata prima del tempo.

Il fatto

Tragedia a Cossato. Dalle prime ricostruzioni si sarebbe verificato un incidente mortale nel tardo pomeriggio di oggi, 1° settembre: a rimanere coinvolti un’auto e una moto. Stando alle prime informazioni raccolte sarebbe deceduto un centauro di 18 anni. A niente sarebbero valsi i tentativi del 118 di rianimare il giovane. Sul posto, oltre all'elisoccorso e al personale sanitario, anche i Carabinieri di Cossato e Mottalciata.