Cossato, ragazza positiva al Covid va in giro con gli amici ma viene sorpresa dai Carabinieri

Circolava tranquillamente alla guida della sua auto incurante delle prescrizioni sanitarie, la diciottenne vercellese che è stata controllata da una pattuglia di Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Cossato nel centro cittadino.

I militari hanno proceduto ad un controllo di routine dell’utilitaria con 5 giovani a bordo, nel corso del quale è emerso il provvedimento di quarantena con divieto assoluto di allontanamento dalla propria abitazione nei confronti della conducente. La successiva verifica svolta presso l’ASL vercellese ha confermato l’esito del primo accertamento nonché la consapevolezza della contravventrice in quanto il provvedimento le era stato regolarmente notificato.

La donna è stato pertanto denunciata alla Procura della Repubblica biellese per l’inosservanza della norma sopra indicata. Gli altri quattro passeggeri saranno sanzionati amministrativamente per il mancato distanziamento ed utilizzo della mascherina e dovranno restare in isolamento cautelare.