Con Cartavera si riaprono le porte della Biblioteca di Roppolo, domenica si presenta libro con l'autrice

All'inizio del 2018, rispondendo all'appello del comune di Roppolo che chiedeva volontari per la riapertura della Biblioteca, si è creato il gruppo di lavoro “Cartavera” con la finalità di far rivivere questo importante luogo di cultura e di aggregazione. “Da allora – spiegano - abbiamo dato vita ad una serie di iniziative come letture pubbliche, incontri con autori e tanto altro”.

Domenica 5 settembre verrà presentato il libro Fronte di Scavo alle 16.30 sul piazzale del Castello di Roppolo. Per l'occasione sarà presente l'autrice Sara Loffredi: il testo, ambientato all'inizio degli anni '60, pone al centro un gruppo di uomini impegnati nella realizzazione del traforo del Monte Bianco.