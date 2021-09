Brusnengo, nuovi parcheggi in via Forte e aiuti fiscali a famiglie e imprese

In ripresa, dopo la stagione pandemica, anche il comune di Brusnengo la cui giunta ha appena approvato una delibera che, grazie al sostegno dei fondi messi a disposizione del governo, aiuterà le partite iva e le famiglie diminuendo il carico fiscale per l’anno 2021.Sul fronte dei lavori è in corso, in via Forte, la costruzione di nuovi parcheggi mentre le scuole primaria e secondaria potranno, a partire da settembre, sostenere i loro alunni con un servizio di doposcuola, con l’obiettivo di aiutarli nello svolgimento dei compiti e nel recupero delle materie.

Sebbene Brusnengo non sia tra i Comuni oggetto del recente bando della Regione Piemonte, un eventuale aumento di popolazione coinvolgerebbe anche il suo territorio: “Le nascite sono sempre di meno e si invecchia di più – racconta il sindaco Bertolino – quindi se la popolazione aumenta è un segno positivo. Detto questo, c’è bisogno di agire anche sul fronte lavoro perché chi si trasferisce deve avere la possibilità di trovare un impiego o di aprire un’attività”.