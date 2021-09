Vigliano, Green Pass per accedere alla biblioteca ma prosegue anche il prestito a porte chiuse

Finite le ferie? La biblioteca comunale di Vigliano Biellese ha in serbo molte nuove proposte letterarie e la novità del Green Pass per l’accesso, con servizi a tutti gli utenti, sia che ne siano provvisti sia che non lo siano, pur se in modalità differenti. Chi è in possesso di Green Pass avrà accesso alla biblioteca: potrà entrare, accedere agli scaffali con l’accompagnamento del personale preposto, ritirare e consegnare i volumi.

E’ sempre consigliabile l’appuntamento telefonico e/o la prenotazione dei volumi allo 015.811887.Per il posto in sala studio, occorre inoltre prenotare tramite: telefono: 015 811887 da martedì a venerdì dalle 14.30 alle 18.00 o con email biblioteca@vigliano.info o tramite il proprio spazio personale sul sito www.polobibliotecario.biella.it

Chi non è in possesso di Green Pass potrà accedere al servizio di prestito nella modalità “a porte chiuse”, sempre indossando la mascherina, rimanendo fuori dalle strutture e attendendo l’operatore. In mancanza della certificazione verde Covid 19 (Green Pass) e di un documento di riconoscimento valido non sarà possibile la permanenza in biblioteca. Il personale incaricato verificherà all'ingresso il possesso del Green pass e il documento di identità, e consentirà l'accesso previa rilevazione della temperatura, dell’igienizzazione delle mani e corretto utilizzo della mascherina (chirurgica, FFP2 o FFP3 senza valvola).

Queste disposizioni non si applicano ai bambini di età inferiore ai 12 anni e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica (da esibire al personale incaricato). Tutti devono essere in possesso di dispositivi di protezione individuale. Gli orari di apertura restano invariati: da martedì a venerdì dalle 14.30 alle 18.Prosegue naturalmente per tutti gli utenti del Polo Bibliotecario Biellese la possibilità di usufruire del prestito digitale attraverso il servizio MLOL (Media Library on line), gestito dalla Biblioteca di Città Studi, anche con il contributo economico della Città di Biella.