Ponte della Maddalena chiude, ecco quando

Domani, giovedì 2 settembre, il ponte della Maddalena sarà chiuso dalle 13,30 alle 17,30 <per movimentazione materiali>. Nel dettaglio è prevista la chiusura all'altezza di Salita di Riva al civico 1 e 3. Come percorsi alternativi sono indicati il ponte di Chiavazza per chi arriva da via Milano, Tollegno per chi scende dalla Valle Cervo e non intende proseguire per Chiavazza, via Serralunga arrivando da Riva verso Biella Sud e via per Tollegno per chi da Biella intende raggiungere la Valle Cervo.