Piano Scuole tiene banco a Valdilana, genitori incontrano sindaco Carli e amministratori

Continua a tenere banco la questione delle scuole sul territorio di Valdilana. Lunedì 6 settembre, alle 20.30, il sindaco Mario Carli e gli amministratori del comune parteciperanno ad un incontro con un gruppo di genitori delle scuole di Valle Mosso e Crocemosso.

L'evento avrà luogo al Teatro Giletti di Ponzone, con capienza massima di 120 persone. “Il confronto permetterà di avere le risposte che da mesi si attendono relativamente al Piano Scuole – spiegano i genitori - Si auspica sinceramente una partecipazione attiva e numerosa da parte dei genitori data l’importanza dell’argomento e vista l’opportunità che concessa per un confronto diretto e trasparente. In caso i genitori fossero impossibilitati a partecipare, potranno delegare anche altri familiari in loro rappresentanza”.

Per partecipare sarà necessario essere in possesso del Green Pass che si può ottenere anche sottoponendosi ad un tampone nelle 48 ore prima dell’evento. “Per una migliore organizzazione – concludono - si prega di comunicare la presenza telefonando (ore serali) o mandando un messaggio WhatsApp al numero 3479258156 possibilmente entro venerdì 3 settembre”.