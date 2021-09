Oltre mezzo milione di euro dal ministero per le scuole di Biella per moduli prefabbricati, manutenzioni e sicurezza

I fondi appena ottenuti dal bando ministeriale avranno una duplice finalità. Una somma di 350 mila euro verrà utilizzata per ampliare alcuni plessi scolastici. Nelle ultime ore si stanno valutando le varie necessità, verranno posizionati moduli esterni prefabbricati che arriveranno con la formula del noleggio, utili per ampliare in alcuni istituti gli spazi destinati alle attività didattiche. Durante le prossime settimane gli uffici comunali avvieranno una manifestazione di interesse e l’obiettivo è quello di avere i nuovi spazi a disposizione entro la fine del 2021.

I restanti 200 mila euro, verranno invece utilizzati per manutenzioni di edilizia leggera e per la messa in sicurezza degli spazi. In particolare è in fase di progetto per la scuola Primaria De Amicis un collegamento coperto tra il corpo principale dell’istituto e la palestra, mentre per la scuola del Vandorno è previsto il ripristino degli spazi della palestrina.

“Grazie ai fondi in arrivo dal bando ministeriale potremo ampliare e svolgere dei nuovi interventi che miglioreranno i nostri istituti – spiega l’assessore all’Istruzione Gabriella Bessone -, ringrazio il personale del Comune per il lavoro svolto, viste le tempistiche molto strette del bando e il concomitante periodo delle ferie estive”.