Nuove telecamere in arrivo a Ponderano

Ponderano punta sulla sicurezza. La Prefettura ha già dato il via libera. A breve saranno installate nuove telecamere nei punti di accesso del Comune.

<Il problema è sempre la burocrazia – spiega il sindaco Roberto Locca - . Spero entro fine anno di riuscire a metterle. Ne abbiamo già in diversi punti, ma l'obiettivo è quello di rendere Ponderano più sicuro per monitorare le vie di accesso per vedere chi passa e chi entra e chi esce>.

Il sistema sarà collegato alla stazione dei Carabinieri. <In questo modo, sarà più veloce da parte delle forze dell'ordine venire in possesso delle immagini qualora che abbiano bisogno>, conclude il primo cittadino. Circa 50 mila euro il valore del progetto.