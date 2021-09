No Vax pronti a bloccare i treni: blindate le stazioni di Porta Nuova e Porta Susa

Polizia e Carabinieri all’interno e all’esterno delle stazioni ferroviarie di Porta Nuova e Porta Susa, accessi ai binari consentito a chi possiede il biglietto e, per i passeggeri di Intercity e alta velocità, obbligo di mostrare il Green Pass.

Così Torino si prepara alla manifestazione No Vax annunciata sui canali social nei giorni scorsi, che interesserà numerose città italiane e che punta a bloccare i treni fino a tarda serata. A Porta Nuova, in particolare, le forze dell’ordine hanno blindato la stazione e l’hub di via Nizza, dove vengono effettuati gratuitamente i tamponi anti-Covid.