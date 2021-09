"No alla dad", è ora la preoccupazione del comitato genitori del Liceo Sella chiuso per amianto

A prendersi a cuore la situazione della scuola di via Addis Abeba e a farsi portavoce del malessere di studenti e famiglie (leggi qui) è Elisa Incoronato Gobbi, presidente dell'associazione "Insieme è ...di più". <C'è una legge firmata dal Ministero dell'Ambiente di concerto con quello dell'Economia del 2001, che prevede una mappatura degli edifici che potevano contenere amianto. E le scuole direi che sono in cima a quelli da verificare. In tutti questi anni si sono susseguite 6 amministrazioni in Provincia, mi chiedo come sia possibile che nessuno abbia fatto controlli. Nel 2020 è uscito anche un bando che dava contributi per la bonifica di immobili con amianto, che ovviamente non è stato preso in considerazione>.

La chat dei genitori da qualche giorno è rovente. <Mamme e papà sono preoccupati perchè hanno il timore che i ragazzi possano tornare in Dad - continua la presidente - . Non è giusto che gli errori degli adulti ricadano sui giovani che sono il futuro della nostra società>. Tra le proposte delle famiglie nella chat c'è quella di una manifestazione ma non solo. <Al di là di qualsiasi corrente politica che in questo caso non deve nemmeno essere presa in considerazione - continua la presidente - i genitori chiedono spiegazioni alla Provincia, il perchè si è arrivati a questo punto. Con i dovuti controlli non si sarebbe arrivati a tanto. Ora chiedono che gli studenti non siano tutti divisi tra mille soluzioni e si chiedono anche perchè non si sia pensato per tempo all'acquisto del Santa Caterina che avrebbe risolto una situazione difficile sia per il Liceo Sella ma anche per altre scuole>.

Elisa Incoronato Gobbi, così come gli stessi ragazzi e le famiglie, esprimono però profonda solidarietà al preside del Liceo Gianluca Spagnolo. <Come ho anche scritto nella chat, sta facendo di tutto nei limiti delle sue possibilità perchè l'impossibile lo sta già facendo ma per i miracoli non si è ancora organizzato>.