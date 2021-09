Emergenza amianto al liceo Classico, Corradino e Bessone: “Pronti a mettere a disposizione la Ludoteca”

“A fronte del quadro emergenziale emerso sui locali del Liceo Classico G. & Q. Sella, come amministrazione del comune capoluogo siamo al fianco e pronti a collaborare con la Provincia di Biella per limitare il più possibile l’imprevisto”. Lo dicono il sindaco di Biella Claudio Corradino e l’assessore all’Istruzione Gabriella Bessone, che stanno seguendo da vicino l’evoluzione dell’istituto Sella a seguito della comunicazione giunta dalla Provincia di Biella sulla necessità di chiudere l’intero edificio per rimuovere le fibre di amianto scoperte nei pavimenti.

“Alla Provincia va il sostegno e tutto l’aiuto possibile per consentire a docenti, personale Ata e studenti del liceo di poter iniziare l’anno scolastico – aggiungono il sindaco Corradino e l’assessore Bessone -. Per questo motivo siamo pronti a mettere a completa disposizione l’intero stabile della Ludoteca, dove durante gli scorsi giorni è già stato svolto un sopralluogo tecnico mentre si era in attesa della comunicazione da Asl e Arpa”.

Per rendere immediatamente fruibile la Ludoteca, fresca di restyling, si rendono necessari alcuni interventi: in particolare la posa di alcuni sanitari nei servizi igienici, le tinteggiature e i lavori di adeguamento per il Piano sicurezza: “Secondo le prime ipotesi si potranno allestire all’interno della Ludoteca circa 15 aule, per quanto riguarda le attività siamo disponibili a riproporre la ludoteca itinerante tanto apprezzata da docenti e famiglie negli scorsi due anni e consentire così alla Provincia di avere l’intero stabile a disposizione” concludono il sindaco e l’assessore.