Domani aprono i nidi di Biella con 113 iscritti. Tutto pronto anche per i 18.900 tra superiori e iscritti ai comprensivi del territorio

Tutto pronto per la partenza dei nidi del capoluogo domani, quest'anno al completo. Alle strutture di Chiavazza, Masarone, Roggie e Pavignano, da domani si aggiungerà anche il nido del Vernato, l'anno scorso rimasto chiuso l'intero anno per lavori e i suoi ospiti trasferiti in parte alle Roggie e in parte al Masarone. In tutto 113 gli iscritti, per i quali le tariffe sono rimaste invariate, e 53 quelli in lista, contro i 73 dell'anno passato.

Nel dettaglio, sono 42 i bambini che inizieranno al Masarone, 37 alle Roggie, 25 a Chiavazza, 21 a Pavignano e 18 al Vernato, all'<Annalena Tonelli>. Entusiasta l'assessore all'Istruzione del Comune Gabriella Bessone. <Siamo pronti. Non vediamo l'ora di accogliere i bambini. L'anno passato era stato molto complesso perchè era il primo anno che si riapriva dall'inizio della pandemia. Adesso il sistema è più o meno collaudato. I bambini vengono divisi in gruppi che si chiamano “bolle” che sono le stesse per l'intero anno. Se ci saranno novità le recepiremo>.

Al via da oggi intanto i collegi docenti nella maggior parte delle superiori e dei comprensivi del territorio, dove sono in tutto 18.924 gli iscritti, così divisi: 2.434 alla scuola dell'infanzia, 5.750 alle elementari, 4.033 alle medie e infine 6.707 alle superiori. In questo caso l'istituto più numeroso si conferma ancora l'Iti con 1.845 allievi. Segue il Liceo Scientifico di Biella con 1.182, 1.039 sono al Liceo Sella (di cui 23 presso la sezione carceraria), 855 al Bona e 697 sono invece gli iscritti al Liceo del Cossatese e della Vallestrona.