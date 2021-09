Concluso il Congresso on line dei Testimoni di Geova, 1000 dal Biellese

Concluso il Congresso dei Testimoni di Geova del 2021 dal tema: Potenti grazie alla fede. L’evento, interamente trasmesso in streaming a motivo della contingente situazione sanitaria attuale, ha potuto raccogliere la partecipazione di oltre 15 milioni di persone in tutto il mondo comprese le circa 22mila della regione Piemonte di cui circa 1000 della sola provincia di Biella. Uno dei momenti più attesi del programma è stato il video racconto sulla vita del profeta Daniele, intitolato “Daniele. Una storia di fede lunga una vita”.

Il suo racconto, tra le più avvincenti nel panorama storico della Bibbia, spiega come sia possibile dimostrarsi persone di fede nonostante le molte pressioni di cui fu oggetto. E’ stato inoltre emozionante assistere alla cerimonia del battesimo in acqua. Persone di ogni età hanno avuto così la possibilità di rendere pubblica la decisione di abbracciare la loro nuova fede e per l’occasione, rispettando le norme cautelative vigenti, ogni battesimo si è tenuto privatamente in vasche, piscine ma anche nei fiumi e nei laghi. Lo scorso anno sull’intero territorio nazionale si sono tenuti 4000 battesimi, 242mila in tutto il mondo.