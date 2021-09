Bus: la parola d'ordine di Atap, è riorganizzazione in vista dell'inizio della scuola

E' definitivo: all'inizio della scuola i bus viaggeranno all'80%, mentre in classe gli allievi saranno al 100%. Per questo motivo, Atap è alla ricerca di bus supplementari per potenziare le corse più frequentate sulla base dei dati raccolti nelle scuola dalla Provincia.

<L'anno passato i termini erano differenti – spiega il presidente della spa dei trasporti Vincenzo Ferraris - . Adesso dobbiamo per forza organizzarci diversamente. A inizio anno facciamo sempre degli aggiustamenti, e adesso a maggior ragione ne faremo. In ogni caso abbiamo fatto un bando a luglio per capire se ci sono ditte disposte a farci da supporto e adesso stiamo facendo dei ragionamenti con loro>.

Da un punto di vista operativo, i bus di rinforzo del servizio che a gennaio erano in tutto 21, viaggeranno in coppia con quelli dell'azienda locale, esattamente come è avvenuto a inizio anno, quando Atap ha anche aggiunto alcune fermate in piazza San Paolo per non intasare il traffico nelle ore di punta.