A Candelo messaggi contro gli sporcaccioni, Gelone: “Bogiagreen di nuovo al lavoro, stavolta al Ricetto”

Come annunciato nei giorni scorsi, continua l'opera di sensibilizzazione del comune di Candelo verso il rispetto del verde e del bene pubblico. Per dissuadere alcuni comportamenti irrispettosi, si è pensato bene di apporre alcune scritte in alcuni punti del paese.

“Come promesso, sono comparsi altri messaggi contro gli sporcaccioni – confida sui social il sindaco Paolo Gelone - Perché di certo non è lamentandosi dietro una tastiera o sul divano che le cose cambiano: per il futuro di tutti, i Bogiagreen portano nel paese i fatti... e al massimo le parole, quelle giuste, le scrivono sulle nostre strade! Anche questo venerdì è sinonimo di impegno e di ambiente. Bogiagreen di nuovo al lavoro, questa volta nel Ricetto. Anche noi amministratori partecipiamo in prima persona a molte di queste uscite, ed in fondo è un modo anche per essere presenti sul territorio e verificare di persona eventuali problemi. Curare l'ambiente è curare il paese”.