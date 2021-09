Sabato Open Day al Palaginnastica La Marmora

A giugno la Società Ginnastica La Marmora ha terminato con i grandi risultati sia dell’Artistica Femminile che Maschile che Ritmica la partecipazione alle competizioni ma ha continuato con il settore agonistico l’attività preparatoria alla stagione che inizierà a settembre senza alcuna interruzione.

Contemporaneamente, sempre a giugno, è iniziato per il quattordicesimo anno, l’attività del centro Estivo denominato “ Jumping Summer” che si concluderà il 10 settembre. Per illustrare le numerose attività a cui si potrà partecipare al Palaginnastica La Marmora, sito a Biella in Corso Guido Alberto Rivetti, vicino alla nuova sede dell’Atap ed alla Protezione Civile, sabato 4 settembre si svolgerà il consueto “Open Day” con la collaborazione della Lauretana, adottando alcune restrizioni dovute alle contingenti norme sanitarie.

Il Palaginnastica sarà aperto dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 17 in modo che ciascuno possa scegliere l’orario più comodo. Nel cortile antistante la struttura, il pubblico, con la mascherina e mantenendo le distanze di sicurezza, riceverà tutte le informazioni direttamente dagli insegnanti che illustreranno nel dettaglio a ciascuno degli ospiti l’ampio spettro di possibilità che viene offerto dalla Società La Marmora. Nell’annata sportiva dal 13 settembre e dal 4 ottobre, al Palaginnastica La Marmora si svolgeranno i corsi di GiocoGym per i bambini dai tre ai cinque anni, i Corsi promozionali dai sei anni in su, i Corsi di preagonistica ed agonistica di Artistica Femminile, Maschile e Ritmica, il Corso di Parkour per ragazzi ed adulti, il Corso di Acrobatica per Adulti, i vari corsi di Fitness e di Ginnastica dolce per la terza età, i vari corsi di Yoga, le sedute individuali di Ginnastica posturale e di Personal Training. Inoltre, sia adulti che ragazzi, potranno partecipare a corsi di Judo ed a corsi di Krav Maga (difesa personale).