Nuova prova su pista per i Climb Runners, il racconto di Enzo Mersi

Week di gare per i nostri atleti, Sky, strada, trail, tutte disputate sabato 28 agosto. Partiamo dalla strada, Stralugano, bella gara di Roberto di Pasquali nella 10 km cittadina valida anche come campionato nazionale svizzero. Giunge 22° in 32 min 06 sec in mezzo a fior di atleti professionisti!!! Solido!!A St. Jacques, in valle d'Aosta, prima edizione della Skyclimb Mezzalama, giro ad anello con salita e discesa dal castore, toccando i rifugi Mezzalama, Guide d'ayas e Quintino Sella. 25 km di pura adrenalina, forza, passione e concentrazione.

Dodicesimo posto per la coppia Mersi - Chiesa in 4h45 min, ottima coppia gara e stupenda esperienza! Sempre in Valle d'Aosta Ultramaratona del Fallere, a st oyen.Qui in gara il nostro Stefano Lazzarini, che dopo una stagione di infortuni ha la testa dura e termina la 61 km in 14 h 54 min al 53° posto. Mai mollare! E nella 39 km buon 32° posto per Andrea Serra!!!