Domenica si corre il Triathlon dell’Orso: tutte le info sulla viabilità di Biella

Questa domenica, 5 settembre, c’è in calendario il 3° Triathlon dell’Orso – Città di Biella. La manifestazione è organizzata dalle società sportive Ironbiella e Insport. L’evento prevede la finale del circuito Nord-Ovest giovanile (Piemonte, Lombardia, Liguria e Valle d’Aosta), è valevole come tappa del circuito Piemontese Giovanile ed è aperta come gara sperimentale a coppie per gli atleti di Special Olympics. Inizio gare alle 9,30, termine alle 18.

La manifestazione si svolgerà nel rispetto delle norme anti Covid-19. Per consentire lo svolgimento della gara l’ufficio Occupazioni del Comune di Biella ha disposto l’ordinanza n.603 del 27 agosto. Durante la giornata di domenica 5 settembre (nella fascia oraria dalle 7 alle 19) vengono apportate le seguenti modifiche alla viabilità, con l’istituzione di divieto di sosta con rimozione forzata e la temporanea sospensione della circolazione veicolare: - parcheggio davanti al bocciodromo (viale Macallè) - viale Macallè nel tratto tra via Liguria e via Lombardia - piazzale Borsellino - Corso 53° Fanteria, compresa l’area di sosta adiacente allo stadio Pozzo-La Marmora - via Valle d’Aosta - via Liguria, tratto di strada adiacente all’area mercatale di piazza Falcone - via Piemonte, tratto compreso tra via Valle d’Aosta e via Lombardia.

Durante la manifestazione saranno presenti volontari della Protezione Civile, il corpo di Polizia Municipale e forze dell’ordine.