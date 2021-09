A Campiglia Cervo ritorna il Trail del Bangher

Sabato 25 settembre si correrà la prima riedizione del Trail del Bangher, una corsa su un percorso di 38 chilometri con 2.800 metri di dislivello positivo. Si partirà alle 7 a Campiglia Cervo, in via Roma 87, per poi attraversare Rosazza, Piedicavallo e i colli del territorio circonstante (Colle Mologna Grande, e altri).

L’evento è organizzato dalla sezione biellese della UISP con iscrizione obbligatoria online. Per info, regolamento e iscrizioni (entro le 24 del 19/09): www.irunning.it oppure chiamare Filippo al 340.2254073 o Pietro al 348.3843585 e mail: traildelbangher@gmail.com.